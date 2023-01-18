Никола Миротич – о возможном появлении команды Евролиги в Дубае: «Отличная идея»

Звездный форвард «Барселоны» отреагировал на слух о возможном появлении клуба Евролиги в Дубае.

«Ходят слухи о возможном появлении команды в Дубае. Честно говоря, это кажется мне отличной идеей. Почему бы и нет?

необходимы изменения с точки зрения маркетинга и бюджетов. Нужно подумать о том, чтобы команды ездили в Дубай только один раз, а не четыре в течение сезона. Всем надо подумать об этом.

Если рассматривать деньги и те двери, которые могут открыться благодаря наличию там команды, то я полностью за. Как по мне, это отличная идея. Очевидно, что принимать решение будут другие люди. Посмотрим, чем это закончится», – заявил Миротич.

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