Никола Миротич – о возможном появлении команды Евролиги в Дубае: «Отличная идея»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Никола Миротич Баскетбол

Звездный форвард «Барселоны» Никола Миротич отреагировал на слух о возможном появлении клуба Евролиги в Дубае.

«Ходят слухи о возможном появлении команды в Дубае. Честно говоря, это кажется мне отличной идеей. Почему бы и нет?

Евролиге необходимы изменения с точки зрения маркетинга и бюджетов. Нужно подумать о том, чтобы команды ездили в Дубай только один раз, а не четыре в течение сезона. Всем надо подумать об этом.

Если рассматривать деньги и те двери, которые могут открыться благодаря наличию там команды, то я полностью за. Как по мне, это отличная идея. Очевидно, что принимать решение будут другие люди. Посмотрим, чем это закончится», – заявил Миротич.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SytE
А как насчет появления сильной лиги в ОАЭ для начала?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий