Судья, пропустивший заступ у Николы Миротича, был отстранен от работы на 4 матча

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда MTS судьи Никола Миротич Баскетбол

Эстонский судья Ааре Халлико, не заметивший, что форвард «Барселоны» Никола Миротич заступил за боковую линию перед спасительным трехочковым в матче против «Црвены Звезды», был отстранен от работы на четыре матча, сообщает Mozzart Sport.

Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84). Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.

Позже Евролига подтвердила, что Миротич заступил в аут перед спасительным дальним броском.

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5 комментариев

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sonny91
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Ответ sonny91
в нба у дюранта как то был заступ обоих ступней полностью за линией, пробежал в ауте) и ничего
кевин дюрант заступ в ауте--- в поисковике можно найти
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Evgeniy 72
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Ответ Артем Кузнецов
Где-то подавились судьи НБА
В Евролиге на судейство от клубов изымают невероятные суммы, учитывая бюджет в среднем. Наконец то хоть один из косячников поплатился, но решение наверняка было продавлено коллегиально. Ну вот серьёзно, почему самые большие траты в Евролиге на оплату судей, если ими все недовольны.
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sonny91
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в нба у дюранта как то был заступ обоих ступней полностью за линией, пробежал в ауте) и ничего
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Дайана Таурази
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Ааре Халико - эстонский судья!
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Артем Кузнецов
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Где-то подавились судьи НБА
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