Судья, пропустивший заступ у Николы Миротича, был отстранен от работы на 4 матча

Эстонский судья Ааре Халлико, не заметивший, что форвард «Барселоны» заступил за боковую линию перед спасительным трехочковым в матче против «Црвены Звезды», был отстранен от работы на четыре матча, сообщает Mozzart Sport.

Миротич перевел матч с « » в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84). Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.

Позже Евролига подтвердила, что Миротич заступил в аут перед спасительным дальним броском.

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