ЦСКА почтил память Александра Гомельского

Теги ЦСКА фото Александр Гомельский Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня почетному президенту ЦСКА Александру Яковлевичу Гомельскому исполнилось бы 95 лет. Команда почтила память великого тренера и руководителя визитом на Аллею спортивной славы ЦСКА.

Советник президента ЦСКА Юрий Юрков, председатель Совета ветеранов клуба Сергей Тараканов, ветеран клуба Александр Кульков, игроки и тренерский штаб «ЦСКА-Юниора» возложили цветы к памятнику Александра Яковлевича Гомельского.

 

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrBeliy
Чот игроков основы не видать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий