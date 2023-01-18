ЦСКА почтил память Александра Гомельского

Сегодня почетному президенту ЦСКА Александру Яковлевичу Гомельскому исполнилось бы 95 лет. Команда почтила память великого тренера и руководителя визитом на Аллею спортивной славы ЦСКА.

Советник президента ЦСКА Юрий Юрков, председатель Совета ветеранов клуба Сергей Тараканов, ветеран клуба Александр Кульков, игроки и тренерский штаб «ЦСКА-Юниора» возложили цветы к памятнику Александра Яковлевича Гомельского.

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