Хаким Оладжувон – о названии приза «Мистер замок» в его честь: «Это венец карьеры, выше уже ничего нет»

Теги Хьюстон НБА Хаким Оладжувон Баскетбол

Прославленный центровой Хаким Оладжувон рассказал о том, как воспринял решение НБА назвать приз «Мистер замок» лучшему обороняющемуся игроку в его честь.

«Это словно корона. Это венец карьеры, вещь, которая определяет ее. Выше уже ничего нет», – заявил Оладжувон.

Легендарный игрок «Рокетс» дважды становился чемпионом НБА и включен в Зал славы баскетбола. Он два раза признавался лучшим по игре в защите.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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8 комментариев

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Брэд Либил
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Только на днях подумалось, что новостей с прямой речью Хакима днём с огнём не бывает.
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fanWarrior
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Мистер замок всегда Мутомбо вроде был
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Самый адовый Крикун
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Ответ Вадим Сидоров
"У Хакима таковых 9, как и у Джордана, у Мутомбо и Бена по 6" Хаким просто больше набирал очков, поэтому и чаще включали. Довольно часто в защитные пятёрки суют звёзд которые более менее умеют защищаться. Тот же Шейн Баттье всего 2 попадания защищался даже получше Кобе, но у того 11 попаданий, поэтому что звезда и много набирал очков
Не понял, причём тут Брайант и Баттье, который на самом деле в первую защитную пятёрку ни разу не попадал, да и играл на позиции SF, с которой на протяжении почти всей его карьеры в защитную сборную заходил Гарнетт (вопросов к его попаданиям быть не может, надеюсь?)
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Osik92
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Мистер замок это рассел или Чемберлен.. Вот кому принадлежат многие рекорды по блокшотам
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Вадим Сидоров
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Ответ Самый адовый Крикун
Надо смотреть не на количество наград лучшему обороняющемуся, а на количество включений в первую защитную пятёрку. У Хакима таковых 9, как и у Джордана, у Мутомбо и Бена по 6. Эти парни тоже были хороши, но Хаким высокий уровень держал на протяжении большего количества сезонов
"У Хакима таковых 9, как и у Джордана, у Мутомбо и Бена по 6"
Хаким просто больше набирал очков, поэтому и чаще включали.
Довольно часто в защитные пятёрки суют звёзд которые более менее умеют защищаться.
Тот же Шейн Баттье всего 2 попадания защищался даже получше Кобе, но у того 11 попаданий, поэтому что звезда и много набирал очков
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Самый адовый Крикун
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Ответ Вадим Сидоров
У Бена Уоллеса и Мутомбо по 4 награды, но дали самому звёздному игроку
Надо смотреть не на количество наград лучшему обороняющемуся, а на количество включений в первую защитную пятёрку. У Хакима таковых 9, как и у Джордана, у Мутомбо и Бена по 6. Эти парни тоже были хороши, но Хаким высокий уровень держал на протяжении большего количества сезонов
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Andry 72
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Один из великих центровых в истории
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Вадим Сидоров
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У Бена Уоллеса и Мутомбо по 4 награды, но дали самому звёздному игроку
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