Прославленный центровой рассказал о том, как воспринял решение НБА назвать приз «Мистер замок» лучшему обороняющемуся игроку в его честь.

«Это словно корона. Это венец карьеры, вещь, которая определяет ее. Выше уже ничего нет», – заявил Оладжувон.

Легендарный игрок «Рокетс» дважды становился чемпионом НБА и включен в Зал славы баскетбола. Он два раза признавался лучшим по игре в защите.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград