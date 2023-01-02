Хаким Оладжувон – о названии приза «Мистер замок» в его честь: «Это венец карьеры, выше уже ничего нет»
Прославленный центровой Хаким Оладжувон рассказал о том, как воспринял решение НБА назвать приз «Мистер замок» лучшему обороняющемуся игроку в его честь.
«Это словно корона. Это венец карьеры, вещь, которая определяет ее. Выше уже ничего нет», – заявил Оладжувон.
Легендарный игрок «Рокетс» дважды становился чемпионом НБА и включен в Зал славы баскетбола. Он два раза признавался лучшим по игре в защите.
Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград
Хаким просто больше набирал очков, поэтому и чаще включали.
Довольно часто в защитные пятёрки суют звёзд которые более менее умеют защищаться.
Тот же Шейн Баттье всего 2 попадания защищался даже получше Кобе, но у того 11 попаданий, поэтому что звезда и много набирал очков