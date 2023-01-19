«Это неправда». Дончич опроверг слухи о том, что он просил усилить состав

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич опроверг сообщение инсайдера ESPN Тима Макмэна о том, что он просит руководство клуба усилить состав до дедлайна обменов.

«Это неправда, я ничего об этом не говорил.

Я общаюсь с Нико Харрисоном и Майклом Финли больше, чем раньше, но мы просто разговариваем. Мы отлично общаемся, и это останется между нами», – сказал Дончич.

Ранее владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан также опроверг эту информацию, заявив, что «Дончич никогда не предлагал, не просил, не требовал и не обсуждал изменения в составе».

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