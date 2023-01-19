Марк Кьюбан: «Лука Дончич никогда не просил и не требовал изменений состава»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Лука Дончич Нико Харрисон Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан опроверг сообщение инсайдера ESPN Тима Макмэна о том, что Лука Дончич хочет усиления состава до дедлайна обменов.

«Тим Макмэн понял все абсолютно неправильно. Лука никогда не предлагал, не просил, не требовал и не обсуждал изменения в составе.

У Луки и Нико Харрисона прекрасные отношения. Они разговаривают почти каждый день. Лука точно знает, что у нас происходит, и всячески поддерживает», – сказал Кьюбан.

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1 комментарий

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Lokomotiv__1992
А стоило бы )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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