Марк Кьюбан: «Лука Дончич никогда не просил и не требовал изменений состава»

Владелец « » опроверг сообщение инсайдера ESPN Тима Макмэна о том, что хочет усиления состава до дедлайна обменов.

«Тим Макмэн понял все абсолютно неправильно. Лука никогда не предлагал, не просил, не требовал и не обсуждал изменения в составе.

У Луки и Нико Харрисона прекрасные отношения. Они разговаривают почти каждый день. Лука точно знает, что у нас происходит, и всячески поддерживает», – сказал Кьюбан.

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