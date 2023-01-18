Боштян Нахбар – о пятерке лучших словенских игроков по версии ФИБА: «Это шутка, оскорбление или обычная пощечина?»

Бывший игрок НБА и Евролиги, ныне директор профсоюза игроков Евролиги Боштян Нахбар отреагировал на стартовую пятерку лучших словенских игроков последних десятилетий по версии ФИБА.

«Вау. Не уверен, как некоторые из моих бывших партнеров по команде (не говоря уже о старых легендах) должны воспринять это – как шутку, как оскорбление или как обычную пощечину?» – написал 42-летний словенец.

включила в пятерку , , , Марко Милича и Радослава Нестеровича.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?