Единая лига ВТБ. «Астана» встретится с «Минском»

В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ « » встретится на своей площадке с «Минском».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-0, УНИКС – 18-2, – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, – 5-15, Астана – 3-15, – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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