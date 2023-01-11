Единая лига ВТБ. «Астана» встретится с «Минском»
В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» встретится на своей площадке с «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: ЦСКА – 20-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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