Единая лига ВТБ. «Астана» встретится с «Минском»

Теги результаты Минск Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» встретится на своей площадке с «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Минск
Дата проведения
11 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 20-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, Астана – 3-15, Минск – 1-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Сергей Поляков
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И снова битва тяжеловесов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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