Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Астану»

В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ идущий без поражений московский ЦСКА примет казахстанскую «Астану».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, – 4-15, Минск – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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