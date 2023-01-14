Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Астану»

Теги результаты ЦСКА Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ идущий без поражений московский ЦСКА примет казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Астана
Дата проведения
14 января, 14.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 20-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 11-9, Локомотив-Кубань – 10-10, Парма – 8-12, Самара – 8-12, Автодор – 7-13, Енисей – 5-15, Астана – 4-15, Минск – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию

Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий