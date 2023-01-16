НБА: «Джоэл Эмбиид не фолил на Расселле Уэстбруке в решающей атаке»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео Расселл Уэстбрук Джоэл Эмбиид Баскетбол

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Лейкерс» и «Филадельфией» (112:113) центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не фолил на разыгрывающем «Лейкерс» Расселле Уэстбруке в решающей атаке встречи.

«Эмбиид слегка вытянул руку, после чего убрал ее. Произошел незначительный контакт руки с Уэстбруком во время броска в проходе», – говорится в объяснении.

Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матча. Игрок взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».

После матча Уэстбрук заявил журналистам, что Эмбиид сфолил на нем в ключевой момент.

«Я пытался поднять руку, чтобы бросить, но не смог, потому что Эмбиид схватил ее. Но все в порядке», – сказал Уэстбрук.

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7 комментариев

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Fronda
Когда Уэстбрук проходит логотип Лейкерс на площадке довольно очевидно, что Эмбиид левой рукой держит правую Рассэлла. У всех остальных парней лиги (кроме еще нескольких избранных) это был бы фол. Таких довольно много в этом сезоне дали. Почему не дали тут - отдельный вопрос. Самое странное, что в отчете НБА решение подтвердили. Думаю, там от "незначительного контакта" остался синяк. Кстати, на последних минутах арбитры в регулярке такое свистят как раз регулярно. А тут решили, что раз неперелом, значит ненарушение.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ничего страшного.Супер Звезды уровня MVP закончились Лейкерс теперь играет с Хьюстоном, Сакраменто, Мемфисом так что все спорные свистки будут свистеть
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-1
-1
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Mr.BadGuy
Ответ Jaison (Jeison)
Так ошибки как раз-таки не признали)
Ну первую вроде признали
0
-2
-2
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Jaison (Jeison)
Ответ Mr.BadGuy
Ну нормально, две победы украли у ЛАЛ подряд. Толку то от того что они признали ошибки
Так ошибки как раз-таки не признали)
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Fooler
Что ж не сделает НБА,чтобы защитить своих бездарных судей.
+1
0
+1
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Mr.BadGuy
Ну нормально, две победы украли у ЛАЛ подряд. Толку то от того что они признали ошибки
+2
-2
0
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Rick Sorkin
Держать за руку - это незначительный контакт? Ок.
+8
0
+8
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