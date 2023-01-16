НБА: «Джоэл Эмбиид не фолил на Расселле Уэстбруке в решающей атаке»

Согласно официальному отчету о последних двух минутах в матче между «Лейкерс» и «Филадельфией» (112:113) центровой «Сиксерс» не фолил на разыгрывающем «Лейкерс» в решающей атаке встречи.

«Эмбиид слегка вытянул руку, после чего убрал ее. Произошел незначительный контакт руки с Уэстбруком во время броска в проходе», – говорится в объяснении.

Уэстбрук упустил возможность вывести команду вперед на последних секундах матча. Игрок взял на себя ответственность в решающем владении, но не справился с Эмбиидом, потеряв мяч при «-1».

После матча Уэстбрук заявил журналистам, что Эмбиид сфолил на нем в ключевой момент.

«Я пытался поднять руку, чтобы бросить, но не смог, потому что Эмбиид схватил ее. Но все в порядке», – сказал Уэстбрук.

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