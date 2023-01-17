«Невероятное разочарование». Леброн Джеймс выразил недовольство судейством

Звездный форвард «Лейкерс» посетовал на то, что судьи в этом сезоне пропускают нарушения правил на нем и его одноклубниках.

НБА в понедельник отчиталась о судействе в матче «Лейкерс» – « ». В решающем эпизоде с участием и у игрока «76-х» арбитры не выявили фол, лига подтвердила правильность решения.

Через несколько часов после объявления лиги Джеймс сделал репост сообщения одного из болельщиков.

«Тут все намного серьезнее, чем может показаться.

По сути, НБА два дня подряд подстраивает свое собственное определение правил, изменяет своим же принципам, чтобы сказать болельщикам «верить им», а не собственным глазам во время решающих эпизодов матчей!

Почему это еще не стало большим скандалом?» – написал пользователь Letting Go.

«И весь сезон во время матчей мне в лицо говорят: «Я ничего не увидел» или «Это не фол». Чушь какая-то, в самом деле! Невероятное разочарование! Но в любом случае команда не сдается! 💜💛👑», – отреагировал Джеймс.

По итогам недавней встречи с «Мэверикс» признала, что против Леброна нарушили правила на последних секундах первого овертайма, когда он мог вывести «озерников» вперед.

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»