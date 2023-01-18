«Вашингтон» хочет обменять Руи Хатимуру

« » ведет переговоры с несколькими клубами по поводу возможного обмена форварда (24 года, 203 см), сообщает The Athletic.

Интерес к Хатимуре, который в июле должен стать ограниченно свободным агентом, проявляют несколько команд Западной конференции.

Японский форвард был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезон он набирает 12,9 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?