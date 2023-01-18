«Вашингтон» хочет обменять Руи Хатимуру

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Руи Хатимура Баскетбол

«Вашингтон» ведет переговоры с несколькими клубами по поводу возможного обмена форварда Руи Хатимуры (24 года, 203 см), сообщает The Athletic.

Интерес к Хатимуре, который в июле должен стать ограниченно свободным агентом, проявляют несколько команд Западной конференции.

Японский форвард был выбран под общим 9-м номером на драфте НБА 2019 года. В нынешнем сезон он набирает 12,9 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The_Enot
Ответ Алексааандр
Согласен, но судя по прошлым сезонам ЛАЛ, им не помешает немного туповатый игрок, аля Келли Убре, которому дашь мяч и он сразу будет нестись к кольцу, не думая ни о чём
У них такой есть, и даже не один.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
Ответ Mr.BadGuy
Он очень нестабилен, большинство игр завершает в минусах. Плюс еще травмы. А денег он захочет явно не минималку
Согласен, но судя по прошлым сезонам ЛАЛ, им не помешает немного туповатый игрок, аля Келли Убре, которому дашь мяч и он сразу будет нестись к кольцу, не думая ни о чём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Алексааандр
Вот ЛАЛ он пригодился бы, если ещё здоровье поправил, то хорошо, лучше может зайти, чем Редишь Бартана пусть спихнут,вот это будет счастье
Он очень нестабилен, большинство игр завершает в минусах. Плюс еще травмы. А денег он захочет явно не минималку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
Ответ Tolball
Майями может его на проблемную позицию,но есть варианты.Могут Дедмонда и Винсента предлагать с пиком(ми)второго,ну или Вашик захочет молодого Йовича,тогда под это дело Майами имеет смысл Робинсона сплавить.Например Хатимура,Райт,Гибсон на Робинсон,Йович и пик(ки) второго.
У Вашика, таких как Робинсон, куча своих, а Йовича они вряд-ли отдадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolball
Майями может его на проблемную позицию,но есть варианты.Могут Дедмонда и Винсента предлагать с пиком(ми)второго,ну или Вашик захочет молодого Йовича,тогда под это дело Майами имеет смысл Робинсона сплавить.Например Хатимура,Райт,Гибсон на Робинсон,Йович и пик(ки) второго.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVstyle
Ответ За Валенсию с 1999
В Филу вместо Имбида
Самый рандомный обмен в истории, после предложения про обмен ЛеБрона в Денвер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
В Филу вместо Имбида
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
Вот ЛАЛ он пригодился бы, если ещё здоровье поправил, то хорошо, лучше может зайти, чем Редишь

Бартана пусть спихнут,вот это будет счастье
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий