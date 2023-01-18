Небойша Чович: «Мы бы никогда не взяли Майка Джеймса в «Црвену Звезду»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Майк Джеймс 1990 Монако Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович ответил защитнику «Монако» Майку Джеймсу, который во время недавнего подкаста URBONUS задался вопросом, откуда у белградского клуба деньги на новых сильных игроков, учитывая его тяжелое финансовое положение.

«Должен ли я как президент клуба вступать в полемику с игроком? Майк Джеймс — хороший игрок, но мы бы никогда не взяли его в «Звезду». Мы доказали это на площадке победой с разницей в 24 очка и поцелуем логотипа», – сказал Чович.

На прошлой неделе «Црвена Звезда» дома разгромила «Монако» со счетом 92:68. Перед началом матча главный тренер «Монако» Саша Обрадович поцеловал логотип в центре площадки своей бывшей команды.

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1 комментарий

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Tim Timson
Зря он насчёт логотипа.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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