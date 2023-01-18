Небойша Чович: «Мы бы никогда не взяли Майка Джеймса в «Црвену Звезду»
Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович ответил защитнику «Монако» Майку Джеймсу, который во время недавнего подкаста URBONUS задался вопросом, откуда у белградского клуба деньги на новых сильных игроков, учитывая его тяжелое финансовое положение.
«Должен ли я как президент клуба вступать в полемику с игроком? Майк Джеймс — хороший игрок, но мы бы никогда не взяли его в «Звезду». Мы доказали это на площадке победой с разницей в 24 очка и поцелуем логотипа», – сказал Чович.
На прошлой неделе «Црвена Звезда» дома разгромила «Монако» со счетом 92:68. Перед началом матча главный тренер «Монако» Саша Обрадович поцеловал логотип в центре площадки своей бывшей команды.
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