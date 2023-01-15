Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью», «Задар» – с «Морнар Баром»

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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Сербская «Црвена Звезда» встретится с черногорской «Будучностью», хорватский «Задар» – с черногорским «Морнар Баром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Морнар Бар
Дата проведения
15 января, 19.30, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Будучность – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
15 января, 21.30, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Партизан Сербия – 12-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 9-5, Задар Хорватия – 7-7, Цибона Хорватия – 6-8, Студентски Центар Черногория – 6-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-9, Мега Сербия – 6-10, Борац Чачак Сербия – 3-12, Скопье Северная Македония - 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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