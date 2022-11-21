Президент Федерации баскетбола Словении: «Лука Дончич подтвердил свое участие в чемпионате мира-2023»

По словам президента Федерации баскетбола Словении Матея Эрьявеца, звездный разыгрывающий и сборной Словении Лука Дончич подтвердил свое участие в чемпионате мира 2023 года.

«Лука подтвердил свое участие через минуту после матча с Германией, когда стало ясно, что мы поедем на чемпионат.

Честно говоря, мы были на 99 процентов уверены уже после матча с Израилем, и даже тогда это было большой радостью и одновременно утешением. Если Лука будет здоров, не будет никаких опасений», – сказал Эрьявец.

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