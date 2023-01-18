Сборные США, Словении и Испании сыграют друг с другом в августе в Малаге

Сборные США, Словении и Испании накануне чемпионата мира 2023 года встретятся друг с другом в товарищеском турнире в Малаге, сообщает La Opinion de Malaga.

Товарищеский турнир с участием сборных США, Словении и Испании состоится 11-13 августа. Турнир будет организован по случаю 100-летия баскетбола Испании.

Ранее сообщалось, что сборная Словении проведет два товарищеских матча с командой Греции – 2 августа в Любляне и 4 августа в Афинах.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

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