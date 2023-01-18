Сборные США, Словении и Испании сыграют друг с другом в августе в Малаге

Теги товарищеские матчи сборная Испании сборная Греции сборная США сборная Словении Федерация баскетбола Испании чемпионат мира-2023 Баскетбол

Сборные США, Словении и Испании накануне чемпионата мира 2023 года встретятся друг с другом в товарищеском турнире в Малаге, сообщает La Opinion de Malaga.

Товарищеский турнир с участием сборных США, Словении и Испании состоится 11-13 августа. Турнир будет организован по случаю 100-летия Федерации баскетбола Испании.

Ранее сообщалось, что сборная Словении проведет два товарищеских матча с командой Греции – 2 августа в Любляне и 4 августа в Афинах.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

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4 комментария

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Огюст
Ответ M@ster :-)
Самый интересный матч - это Словения - Испания, уж больно хочется посмотреть, сдюжат ли испанцы против настроенных Словенцев
Да ,то же верно -интрига- матч между ними ! Надо в отпуск в августе ехать в Малагу отдохнуть и баскет глянуть !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
ЧМ в Азии, что может быть лучше. Раннее начало матчей-- красота, не надо по ночам бдеть.
+1
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+1
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M@ster :-)
Ответ Огюст
Не плохо бы глянуть на игру Испанцев с Сша !
Самый интересный матч - это Словения - Испания, уж больно хочется посмотреть, сдюжат ли испанцы против настроенных Словенцев
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Не плохо бы глянуть на игру Испанцев с Сша !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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