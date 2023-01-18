«Уорриорз» интересуются Пэйтоном Притчардом

Теги возможные переходы Бостон Голден Стэйт НБА Пэйтон Притчард Баскетбол

Несколько клубов НБА, включая действующего чемпиона «Голден Стэйт», заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Бостона» Пэйтона Притчарда (24 года, 185 см), сообщает MassLive.

Согласно нескольким источникам, «Селтикс» пока не намерены обменивать Притчарда. На прошлой неделе защитник вернулся в ротацию команды в связи с травмой Джейлена Брауна.

В нынешнем сезоне Притчард набирает 4,5 очка и 1,4 подбора за 11 минут на паркете в среднем за матч.

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1 комментарий

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anastasia Krugova
у ГВС че дефицит маленьких без защиты ?))однозначно нужен еще один )))))) берем ,заверните нам ))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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