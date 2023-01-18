«Уорриорз» интересуются Пэйтоном Притчардом

Несколько клубов , включая действующего чемпиона « », заинтересованы в приобретении разыгрывающего « » (24 года, 185 см), сообщает MassLive.

Согласно нескольким источникам, «Селтикс» пока не намерены обменивать Притчарда. На прошлой неделе защитник вернулся в ротацию команды в связи с травмой Джейлена Брауна.

В нынешнем сезоне Притчард набирает 4,5 очка и 1,4 подбора за 11 минут на паркете в среднем за матч.

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