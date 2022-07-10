Охрана не пустила Пэйтона Притчарда на скамейку «Бостона» в матче Летней лиги

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Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард был остановлен службой безопасности, когда попытался проникнуть на скамейку запасных команды в матче Летней лиги НБА против «Майами» (78:88).

Притчард хотел присоединиться к тренерам «Селтикс», но для этого требовалось согласовать пропуск с вице-президентом клуба по коммуникациям Тэйлором Килпински-Роджерсом.

Год назад разыгрывающий принял участие в четырех матчах Летней лиги, набирая в среднем 23,1 очка, 11,7 передачи, 7,9 подбора и 2,4 перехвата.

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