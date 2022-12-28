Клубы НБА интересуются Пэйтоном Притчардом

Разыгрывающий « » входит в сферу интересов нескольких клубов , пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт.

В нынешнем сезоне «Селтикс» на позиции запасного разыгрывающего используют в основном . Притчард потерял стабильное место в ротации и проводит в среднем по 10,5 минуты на площадке, набирая 4,4 очка.

По информации Балпетта, другие команды хотят воспользоваться данной ситуацией и выменять 24-летнего баскетболиста с зарплатой 4 миллиона долларов за следующий сезон.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца