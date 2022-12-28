Клубы НБА интересуются Пэйтоном Притчардом

Теги возможные переходы Бостон НБА Малкольм Брогдон Пэйтон Притчард Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард входит в сферу интересов нескольких клубов НБА, пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт.

В нынешнем сезоне «Селтикс» на позиции запасного разыгрывающего используют в основном Малкольма Брогдона. Притчард потерял стабильное место в ротации и проводит в среднем по 10,5 минуты на площадке, набирая 4,4 очка.

По информации Балпетта, другие команды хотят воспользоваться данной ситуацией и выменять 24-летнего баскетболиста с зарплатой 4 миллиона долларов за следующий сезон.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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2 комментария

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tarantin
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Ответ dmitriy
Да Мазулла задвинул парня, у Удоки играл постоянно и был весьма неплох............
У Удоки не было Брогдона
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dmitriy
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Да Мазулла задвинул парня, у Удоки играл постоянно и был весьма неплох............
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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