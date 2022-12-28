Клубы НБА интересуются Пэйтоном Притчардом
Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард входит в сферу интересов нескольких клубов НБА, пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт.
В нынешнем сезоне «Селтикс» на позиции запасного разыгрывающего используют в основном Малкольма Брогдона. Притчард потерял стабильное место в ротации и проводит в среднем по 10,5 минуты на площадке, набирая 4,4 очка.
По информации Балпетта, другие команды хотят воспользоваться данной ситуацией и выменять 24-летнего баскетболиста с зарплатой 4 миллиона долларов за следующий сезон.
Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца
2 комментария