Владелец «Атланты» блокировал обмен Джона Коллинза в клуб Западной конференции

Теги возможные переходы Атланта НБА Джон Коллинз Тони Ресслер Баскетбол

Обозреватель The Athletic Джефф Шульц выпустил большой материал, посвященный владельцу «Атланты» Тони Ресслеру и тому, как его деятельность негативно сказывается на клубе.

Отмечается, что Ресслер решил участвовать в баскетбольных операциях «Хоукс», вмешиваясь в работу фронт-офиса.

Владелец «Атланты» ранее блокировал обмен форварда Джона Коллинза в клуб Западной конференции, потому что хотел сохранить костяк команды.

Сейчас клуб из Джорджии ищет варианты обмена Коллинза.

«Хоукс» на данный момент идут 9-ми на Востоке с результатом 22-22.

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