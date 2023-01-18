Обозреватель The Athletic Джефф Шульц выпустил большой материал, посвященный владельцу «Атланты» Тони Ресслеру и тому, как его деятельность негативно сказывается на клубе.

Отмечается, что Ресслер решил участвовать в баскетбольных операциях «Хоукс», вмешиваясь в работу фронт-офиса.

Владелец «Атланты» ранее блокировал обмен форварда в клуб Западной конференции, потому что хотел сохранить костяк команды.

Сейчас клуб из Джорджии ищет варианты обмена Коллинза.

«Хоукс» на данный момент идут 9-ми на Востоке с результатом 22-22.

Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов