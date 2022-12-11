«Никс» могут получить за Кэма Реддиша пик 2-го раунда или молодого игрока

продолжает искать варианты обмена форварда .

По информации обозревателя Newsday Стива Поппера, другие команды могут предложить за Реддиша драфт-пик второго раунда или игрока другой позиции на контракте новичка.

Сам игрок недавно заявил, что не запрашивал обмена. Интерес к форварду проявляли несколько клубов лиги, включая , и .

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