«Никс» могут получить за Кэма Реддиша пик 2-го раунда или молодого игрока

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«Нью-Йорк» продолжает искать варианты обмена форварда Кэмерона Реддиша.

По информации обозревателя Newsday Стива Поппера, другие команды могут предложить за Реддиша драфт-пик второго раунда или игрока другой позиции на контракте новичка.

Сам игрок недавно заявил, что не запрашивал обмена. Интерес к форварду проявляли несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», «Майами» и «Милуоки».

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