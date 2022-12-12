«Лейкерс» и «Никс» ранее в этом месяце обсуждали возможный обмен с участием Кэма Реддиша

Ранее в этом месяце и «Никс» обсуждали возможную сделку, в результате которой форвард перейдет в лос-анджелесскую команду. Для совершения обмена потребовалась бы третья команда, сообщает журналист Ян Бегли.

Сообщается, что сам игрок готов покинуть . Интерес к форварду проявляют несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», «Майами» и «Милуоки».

В нынешнем сезоне Реддиш набирает 8,4 очка, 1,6 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября