Маркифф Моррис – о том, что он узнал о Джереми Сохане: «У него по-прежнему желтые волосы»

Форвард « » прокомментировал стычку с новичком « » .

«Он на самом деле применил против меня борцовский прием. Это было впечатляюще. Я сказал ему об этом.

Что я знал о нем до матча? Я знал, что он был выбран на драфте прошлого года, у него желтые волосы, он бросает одной рукой с линии штрафных.

Что я знаю о нем теперь? У него по-прежнему желтые волосы», – сказал Моррис.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?