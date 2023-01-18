Маркифф Моррис – о том, что он узнал о Джереми Сохане: «У него по-прежнему желтые волосы»
Форвард «Бруклина» Маркифф Моррис прокомментировал стычку с новичком «Сан-Антонио» Джереми Соханом.
«Он на самом деле применил против меня борцовский прием. Это было впечатляюще. Я сказал ему об этом.
Что я знал о нем до матча? Я знал, что он был выбран на драфте прошлого года, у него желтые волосы, он бросает одной рукой с линии штрафных.
Что я знаю о нем теперь? У него по-прежнему желтые волосы», – сказал Моррис.
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