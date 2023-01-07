«Нетс» гарантировали контракты Ватанабе, Морриса и Самнера на сезон-22/23

Теги Бруклин НБА Маркифф Моррис Эдмонд Самнер Юта Ватанабе Баскетбол

«Бруклин» гарантировал контракты с несколькими игроками на сезон-2022/23, пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

Форварды Юта Ватанабе и Маркифф Моррис заработают по 1,8 миллиона долларов, разыгрывающий Эдмонд Самнер – 2 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Ватанабе набирает 7,5 очка и 2,9 подбора в среднем за матч. Показатели Морриса составляют 4,2 очка и 2,3 подбора, Самнера – 6,8 очка и 1,4 передачи.

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