Маркифф Моррис заявил, что приписываемые ему слова про Бена Симмонса выдуманы

Форвард «Нетс» откликнулся на публикацию инсайдеров The Athletic Шэмса Чарании и Сэма Эмика.

В материале утверждается, что на встрече игроков 29 октября Моррис выступил с заявлением о том, что для успешного выступления команды ей нужен продуктивный и полезный . Маркифф якобы призывал австралийца ответить на вызовы, с которыми он сталкивается в этом сезоне.

Моррис написал о том, что приписываемые ему слова про Симмонса выдуманы.

«А кто источник? Вам лучше расслабиться со всеми этими выдуманными историями, приятель! Дайте мне и моим парням просто играть в баскетбол», – написал Моррис.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану