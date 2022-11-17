Маркифф Моррис заявил, что приписываемые ему слова про Бена Симмонса выдуманы

Теги Бруклин НБА Маркифф Моррис Бен Симмонс Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Нетс» Маркифф Моррис откликнулся на публикацию инсайдеров The Athletic Шэмса Чарании и Сэма Эмика.

В материале утверждается, что на встрече игроков «Бруклина» 29 октября Моррис выступил с заявлением о том, что для успешного выступления команды ей нужен продуктивный и полезный Бен Симмонс. Маркифф якобы призывал австралийца ответить на вызовы, с которыми он сталкивается в этом сезоне.

Моррис написал о том, что приписываемые ему слова про Симмонса выдуманы.

«А кто источник? Вам лучше расслабиться со всеми этими выдуманными историями, приятель! Дайте мне и моим парням просто играть в баскетбол», – написал Моррис.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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