Маркифф Моррис заявил, что приписываемые ему слова про Бена Симмонса выдуманы
Форвард «Нетс» Маркифф Моррис откликнулся на публикацию инсайдеров The Athletic Шэмса Чарании и Сэма Эмика.
В материале утверждается, что на встрече игроков «Бруклина» 29 октября Моррис выступил с заявлением о том, что для успешного выступления команды ей нужен продуктивный и полезный Бен Симмонс. Маркифф якобы призывал австралийца ответить на вызовы, с которыми он сталкивается в этом сезоне.
Моррис написал о том, что приписываемые ему слова про Симмонса выдуманы.
«А кто источник? Вам лучше расслабиться со всеми этими выдуманными историями, приятель! Дайте мне и моим парням просто играть в баскетбол», – написал Моррис.
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