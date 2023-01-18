Клубы НБА рассматривают Калеба Мартина как самый ценный трейд-актив «Майами»
Клубы НБА рассматривают свингмена Калеба Мартина как самый ценный из доступных активов «Майами» перед дедлайном.
Об этом сообщает Heavy со ссылкой на управленца клуба Восточной конференции.
«Если вы спросите мнение других команд, то Мартин, вероятно, является лучшим активом. У него неплохой контракт, он может играть на нескольких позициях, он может выходить со скамейки или в стартовом составе. Если «Хит» заключат какую-то сделку, в нее, вероятно, придется включить Мартина», – заявил неназванный менеджер.
27-летний Мартин набирает 10,3 очка 4,8 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.
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