Клубы НБА рассматривают Калеба Мартина как самый ценный трейд-актив «Майами»

Клубы НБА рассматривают свингмена как самый ценный из доступных активов « » перед дедлайном.

Об этом сообщает Heavy со ссылкой на управленца клуба Восточной конференции.

«Если вы спросите мнение других команд, то Мартин, вероятно, является лучшим активом. У него неплохой контракт, он может играть на нескольких позициях, он может выходить со скамейки или в стартовом составе. Если «Хит» заключат какую-то сделку, в нее, вероятно, придется включить Мартина», – заявил неназванный менеджер.

27-летний Мартин набирает 10,3 очка 4,8 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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