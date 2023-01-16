«Майами» интересуется Назом Ридом, Келли Олиником и Якобом Пелтлем

« » намерен усилиться на позиции центрового. Согласно источникам из лиги, «Хит» проявляет интерес к («Миннесота»), («Юта») и Якобу Пелтлю («Сан-Антонио»).

На сегодняшний день «Майами» занимает седьмое место в Восточной конференции с результатом 24-20. Команда Эрика Споэльстры выиграла семь из последних 10 матчей.

Олиник уже выступал за «Майами» с 2017 по 2021 год.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много