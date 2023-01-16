«Майами» интересуется Назом Ридом, Келли Олиником и Якобом Пелтлем

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«Майами» намерен усилиться на позиции центрового. Согласно источникам из лиги, «Хит» проявляет интерес к Назу Риду («Миннесота»), Келли Олинику («Юта») и Якобу Пелтлю («Сан-Антонио»).

На сегодняшний день «Майами» занимает седьмое место в Восточной конференции с результатом 24-20. Команда Эрика Споэльстры выиграла семь из последних 10 матчей.

Олиник уже выступал за «Майами» с 2017 по 2021 год.

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