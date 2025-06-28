Томас Масюлис возглавил «Жальгирис»
Литовский специалист стал новым главным тренером клуба из Каунаса.
«Жальгирис» официально объявил о заключении контракта с Томасом Масюлисом на по схеме «2+1». Ранее на этой неделе клуб расстался с Андреа Тринкьери.
Карьера Масюлиса как тренера началась после завершения игрового пути в 2009 году. С 2011 по 2018 год он возглавлял «Жальгирис-2», после чего вошел в тренерский штаб основной команды под руководством Шарунаса Ясикявичюса.
Затем 49-летний специалист последовал за Ясикявичюсом в «Барселону», а позже – в «Фенербахче», где помог команде выиграть Евролигу-2025.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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