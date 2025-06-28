«Виртус» подписал Деррика Олстона из «Манресы»
Американский форвард продолжит карьеру в итальянском клубе.
«Виртус» объявил о заключении многолетнего соглашения с Дерриком Олстеном (27 лет, 206 см).
В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Манресу», набирая 16,9 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за матч при 58,4% попаданий двухочковых и 31,8% трехочковых в чемпионате Испании.
В Лиге чемпионов Олстен выглядел еще внушительнее: 17,8 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи при 50,6% двухочковых и 41,8% трехочковых. По итогам группового этапа игрок также попал в символическую пятерку турнира.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4694 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости