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«Виртус» подписал Деррика Олстона из «Манресы»

Американский форвард продолжит карьеру в итальянском клубе.

«Виртус» объявил о заключении многолетнего соглашения с Дерриком Олстеном (27 лет, 206 см).

В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Манресу», набирая 16,9 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за матч при 58,4% попаданий двухочковых и 31,8% трехочковых в чемпионате Испании.

В Лиге чемпионов Олстен выглядел еще внушительнее: 17,8 очка, 3,9 подбора и 2,4 передачи при 50,6% двухочковых и 41,8% трехочковых. По итогам группового этапа игрок также попал в символическую пятерку турнира.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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