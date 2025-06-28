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Демаркус Казинс: «В «Голден Стэйт» мы выходили на разминку за 6 минут до начала игры»

Центровой вспомнил времена выступлений за «Уорриорс».

Казинс играл за «Голден Стэйт» в сезоне-2018/19.

«Было просто ужасно, бро. Бывало, мы выходили на предматчевую разминку за 6 минут до начала игры. Стив говорил нам: «Ребята, вам нужно проявлять хоть какое-то уважение». А мы иногда появлялись за 10 или 8 минут.

Стив даже не злился по-настоящему, потому что знал – мы будем играть на максимуме каждый вечер. Но выглядело это несерьезно. Стеф тоже иногда говорил: «Да ладно, парни, ну что за дела». Это было просто безумие, бро», – рассказал Казинс.

Как отметил ведущий подкаста Run Your Race Тео Пинсон (сам отыгравший пять сезонов в НБА), обычно команды выходят на разминку, когда до начала матча остается 20 минут.

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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Run Your Race
logoГолден Стэйт
logoТео Пинсон
logoСтефен Карри
logoНБА
logoДемаркус Казинс
logoСтив Керр
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