«Галатасарай» подписал Эррика Макколлума
Американский защитник сменил одну команду из Стамбула на другую.
«Галатасарай» объявил о заключении конракта с Эрриком Макколлумом (37 лет, 188 см) по схеме «1+1».
Баскетболист уже выступал за эту команду в сезоне-2015/16. Тогда «Галатасарай» победил в Еврокубке, а Макколлум был признан MVP финала.
В прошедшем сезоне вместе с «Фенербахче» игрок стал обладателем Кубка Турции, победителем Евролиги и чемпионом Турции.
В сезоне-2024/25 главного европейского турнира Макколлум в среднем набирал 11,1 очка, 2,1 подбора и 1,8 передачи за игру.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4697 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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