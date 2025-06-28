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«Галатасарай» подписал Эррика Макколлума

Американский защитник сменил одну команду из Стамбула на другую.

«Галатасарай» объявил о заключении конракта с Эрриком Макколлумом (37 лет, 188 см) по схеме «1+1».

Баскетболист уже выступал за эту команду в сезоне-2015/16. Тогда «Галатасарай» победил в Еврокубке, а Макколлум был признан MVP финала.

В прошедшем сезоне вместе с «Фенербахче» игрок стал обладателем Кубка Турции, победителем Евролиги и чемпионом Турции. 

В сезоне-2024/25 главного европейского турнира Макколлум в среднем набирал 11,1 очка, 2,1 подбора и 1,8 передачи за игру.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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Эррик Макколлум
переходы
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