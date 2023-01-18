Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.

Лидер США во время приветственной речи забыл имя звездного защитника . Это случилось, когда 80-летний Байден перечислял трио лидеров «Голден Стэйт».

«Команда строится вокруг большого трио Стеф, Дрэймонд и… Что же, ребята, вы просто невероятные. А в сумме вы достигаете 21 метра? Они потрясающие. Богом клянусь, вы просто невероятные.

В Белом доме всегда рады приветствовать «Голден Стэйт», – произнес Байден.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?