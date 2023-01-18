Джо Байден забыл имя Клэя Томпсона, когда перечислял трио лидеров «Голден Стэйт»

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА видео Клэй Томпсон Джо Байден Баскетбол

Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.

Лидер США во время приветственной речи забыл имя звездного защитника Клэя Томпсона. Это случилось, когда 80-летний Байден перечислял трио лидеров «Голден Стэйт».

«Команда строится вокруг большого трио Стеф, Дрэймонд и… Что же, ребята, вы просто невероятные. А в сумме вы достигаете 21 метра? Они потрясающие. Богом клянусь, вы просто невероятные.

В Белом доме всегда рады приветствовать «Голден Стэйт», – произнес Байден.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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26 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Андрей Уиггинс так смотрел, наверно, ждал свои имя, но тоже не дождался ))
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debi
Отстаньте от деда! Он хотя бы сравнительно безобидный в своей деменции...
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Verhovn
Ответ Павел Мельников
А меня нисколько не беспокоят ни его деменция, ни всякие Карлсоны. Своих приведений с мотором хватает.
Чего тогда так рефлексируешь на мой комент, что дед совсем плохой?
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Dmitry Koway
Ответ мой путь
Наш дед кроме Кабаевой ещё спортсменов знает?
Вероятно, с другой алинкой его тоже знакомили. Фигуристка, не помню фамилии, но говорят всемирно известная
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Kikir
Ну Клэю не впервой такое, то не узнают, то имя забудут)
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Алекс Ну
Дед как всегда, в своём репертуаре.
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
А ты такой фанат Сонного Джо? Такера Карлсона на тебя нет🤣
А меня нисколько не беспокоят ни его деменция, ни всякие Карлсоны. Своих приведений с мотором хватает.
+4
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Verhovn
Ответ Павел Мельников
Послушай лучше, что сегодня свой скажет.
А ты такой фанат Сонного Джо? Такера Карлсона на тебя нет🤣
0
-4
-4
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
Как неожиданно...) В порядке вещей. США только позорятся на всю планету с таким "лидером".
Послушай лучше, что сегодня свой скажет.
+4
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Light Yagami
Ответ мой путь
Наш дед кроме Кабаевой ещё спортсменов знает?
Овечкина путинтима точно знает.
+3
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Мари Хуан
Ответ Savarona25
С Касым-Жомарт Кемелевичем тоже трудности возникали. Но согласен, что это, конечно, более сложный случай.
Ну Касым-Жомарт Кемелевич все таки президент страны, а не какой-то там кидатель мяча))
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Verhovn
Как неожиданно...)
В порядке вещей. США только позорятся на всю планету с таким "лидером".
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Kanonir152
Старый дедушка. Чего от него ждать.
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xQcoW
Ну здесь без ошибок. Клей уже давно не лидер ГСВ. Скоро прямым рейсом в Китай ему
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barbosa
новость уровня скабеевой
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Can
Да расслабьтесь, Джо сказали что третьего зовут КЛЕЙ, а он подумал что над ним прикалываются))) и тактично промолчал!
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Penguin
эти деды у власти…
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Savarona25
С Касым-Жомарт Кемелевичем тоже трудности возникали. Но согласен, что это, конечно, более сложный случай.
+10
-2
+8
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софочка
Ответ Даши Жапов
Так доставляют эти перлы с Байденом. Но с другой стороны жаль, что главной державой этого мира управляет дед с деменцией...
Дед с деменцией управляет немного другой страной
+7
-7
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Serge Vendino
Ответ Даши Жапов
Так доставляют эти перлы с Байденом. Но с другой стороны жаль, что главной державой этого мира управляет дед с деменцией...
Не управляет)
+2
-2
0
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Даши Жапов
Так доставляют эти перлы с Байденом. Но с другой стороны жаль, что главной державой этого мира управляет дед с деменцией...
+3
-4
-1
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Andraey
Он и своё то имя наверное не всегда помнит.
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Mohnatiy
Там наверняка был телесуфлёр. Делаем вывод - дедуля разучился читать 😁
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Мари Хуан
Кемежам Ишемильевич (c)
+10
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мой путь
Наш дед кроме Кабаевой ещё спортсменов знает?
+5
-8
-3
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