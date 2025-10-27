3

«Даллас» выведет из обращения номер Марка Агуайра

Легенда «Даллас» получит заслуженное признание.

Спустя более трех десятилетий после последней игры Марка Агуайра в НБА, «Маверикс» объявили, что номер 24, под которым он выступал, будет выведен из обращения и поднят под своды арены American Airlines Center. Церемония состоится 29 января в перерыве матча против «Шарлотт».

Агуайр был выбран «Далласом» под 1-м номером на драфте 1981 года. За семь с лишним сезонов в составе команды он трижды участвовал в Матче всех звезд и в 566 матчах в форме «Маверикс» набирал в среднем 24,6 очка, 5,7 подбора и 3,8 передачи.

В феврале 1989 года «Маверикс» обменяли Агуайра в «Детройт» на Эдриана Дэнтли. В составе «Пистонс» он выиграл два чемпионских титула подряд – в 1989 и 1990 годах.

Любое возможное напряжение между клубом и Агуайром, возникшее после обмена, похоже, окончательно исчезло прошлым летом, когда легенда клуба присутствовал на драфт-вечере «Далласа» в июне. Тогда «Маверикс» выбрали под первым номером Купера Флэгга – впервые с тех пор, как в 1981 году аналогичным выбором стал Агуайр.

Агуайр станет пятым игроком в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. До него этой чести удостоились Брэд Дэвис (15), Роландо Блэкмэн (22), Дерек Харпер (12) и Дирк Новицки (41).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
