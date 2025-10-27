Дэйв Макменамин: «Возвращение Леброна по-прежнему ожидается где-то к середине ноября»

Возвращение Леброна Джеймса ожидается через три недели.

Журналист ESPN Дэйв Макменамин сообщил новые детали процесса восстановления 40-летнего баскетболиста.

«Мне сказали, что возвращение Леброна по-прежнему ожидается примерно через три недели – где-то к середине ноября. За последние несколько дней я разговаривал с несколькими источниками, и все они отмечают, что его реабилитация идет в правильном направлении», – поделился журналист.