Дэйв Макменамин: «Возвращение Леброна по-прежнему ожидается где-то к середине ноября»
Возвращение Леброна Джеймса ожидается через три недели.
Журналист ESPN Дэйв Макменамин сообщил новые детали процесса восстановления 40-летнего баскетболиста.
«Мне сказали, что возвращение Леброна по-прежнему ожидается примерно через три недели – где-то к середине ноября. За последние несколько дней я разговаривал с несколькими источниками, и все они отмечают, что его реабилитация идет в правильном направлении», – поделился журналист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости