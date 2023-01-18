НБА представила видео, посвященное визиту «Голден Стэйт» в Белый дом

Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Во время мероприятия выступили Байден и Харрис, а также разыгрывающий «Голден Стэйт» .

«Голден Стэйт» преподнес Байдену и Харрис в подарок игровые майки команды.

«Хотим поблагодарить вас за то, что позволили нам быть здесь и отпраздновать победу. Это очень многое значит для всех нас, для наших семей, для персонала клуба, всех, кто стоит здесь на сцене. Надеюсь, это не в последний раз. Спасибо вам», – произнес Карри.

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