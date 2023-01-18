Джо Байден: «У Стива Керра скоро не хватит пальцев для всех чемпионских перстней»
Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.
Байден во время мероприятия высказался о главном тренере «Голден Стэйт» Стиве Керре.
«Он является одним из лучших тренеров. Мужественный и скромный человек. Пять перстней во время игровой карьеры, четыре в качестве тренера – это Стив Керр!
Кстати, Керру скоро не хватит пальцев для всех чемпионских перстней. А вы видели, какого они размера? Он ходит вот так (изобразил Керра, который сгибается под тяжестью перстней на руках – Sports.ru)», – заявил Байден.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
Он не помнит что он ел вчера на завтрак 🤣
Пока не упадет с велосипеда