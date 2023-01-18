Джо Байден: «У Стива Керра скоро не хватит пальцев для всех чемпионских перстней»

Теги Голден Стэйт НБА видео Стив Керр Джо Байден Баскетбол

Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.

Байден во время мероприятия высказался о главном тренере «Голден Стэйт» Стиве Керре.

«Он является одним из лучших тренеров. Мужественный и скромный человек. Пять перстней во время игровой карьеры, четыре в качестве тренера – это Стив Керр! 

Кстати, Керру скоро не хватит пальцев для всех чемпионских перстней. А вы видели, какого они размера? Он ходит вот так (изобразил Керра, который сгибается под тяжестью перстней на руках – Sports.ru)», – заявил Байден.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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4 комментария

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dev0
Сколько пальцев у Керра?
+1
0
+1
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Роман Полянский
...сказал Байден и пожал руку умершей сенаторше
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-1
0
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Райли Карри
Жалко деда. Чего они его мучают? В 80 лет со стэндапами выступает.
+9
-1
+8
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Be1983kot18leta@gmail.com
Да хватит маразматика цитировать
Он не помнит что он ел вчера на завтрак 🤣
Пока не упадет с велосипеда
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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