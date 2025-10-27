Дерек Лайвли и Дэниэл Гэффорд с высокой вероятностью пропустят матч против «Оклахомы» (Марк Стейн)
В «Далласе» наступил кризис с «большими» из-за повреждений Лайвли и Гэффорда.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, c большой вероятностью Энтони Дэвис придется проводить больше времени на позиции центрового в матче против «Оклахомы», так как участие в матче Дерека Лайвли (правое колено) и Дэниэла Гэффорад (правый голеностоп) находится под вопросом.
В составе «Тандер» будут отсутствовать Алекс Карузо и Джейлен Уильямс. Участие Чета Холмгрена также под вопросом из-за проблем со спиной.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости