Майк Браун о поражении от «Хит»: «Сложно побеждать, когда отдаешь столько очков в быстрых отрывах и отправляешь соперника на линию 31 раз»
«Мы очень серьезно относимся к борьбе за владение мячом. Это, наверное, первый раз за сезон, когда мы ее проиграли. Конечно, «Хит» – это хорошая команда, и мы играли на их площадке.
Поражение в борьбе за владение может стоить игры – и сегодня именно так и произошло. Мы знаем, что способны на большее, и исправим ситуацию.
Кроме 45 очков в быстрых отрывах, мы позволили им заработать 31 штрафной. Мы обсуждали это в перерыве, а потом только в третьей четверти они получили еще 15 штрафных… Именно здесь решалась судьба игры.
Могли ли мы сыграть лучше в атаке? Да. Но тяжело выигрывать против сильной команды на ее площадке, если отдаешь столько очков в быстрых отрывах и переходных моментах и отправляешь соперника на линию 31 раз», – подытожил Майк Браун.