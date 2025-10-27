Энтони Эдвардс выбыл на две недели

Лидер «Миннесоты» пропустит две недели из-за травмы.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Энтони Эдвардс выбыл из строя на две недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Ранее 24-летний баскетболист покинул игру против «Индианы » спустя всего три минуты игрового времени из-за «напряжения в задней поверхности бедра».

В ближайшие две недели «Миннесота » сыграет с «Денвером», «Лейкерс», «Шарлотт», «Бруклином», «Никс», «Ютой» и «Сакраменто».