Энтони Эдвардс выбыл на две недели
Лидер «Миннесоты» пропустит две недели из-за травмы.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Энтони Эдвардс выбыл из строя на две недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.
Ранее 24-летний баскетболист покинул игру против «Индианы» спустя всего три минуты игрового времени из-за «напряжения в задней поверхности бедра».
В ближайшие две недели «Миннесота» сыграет с «Денвером», «Лейкерс», «Шарлотт», «Бруклином», «Никс», «Ютой» и «Сакраменто».
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
