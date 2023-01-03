Клэй Томпсон набрал 54 очка против «Хоукс»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отметился ярким выступлением в матче против «Атланты» (143:141, ОТ).
Томпсон набрал 54 очка, что является вторым результатом в его карьере. Он реализовал 21 из 39 бросков с игры, включая 10 из 21 трехочковых, а также 2 из 2 штрафных. Кроме того, 32-летний баскетболист совершил 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот за 46 минут на площадке.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
Клей: 54 pts, 7 reb, 3 ast
ДеРозан: 44 pts, 4 ast, 4 stl
Леброн 43 pts, 11 reb, 6 ast
Эмбиид: 42 pts, 11 reb, 5 ast
Лука: 39 pts, 12 reb, 8 ast
Безумная ночь.