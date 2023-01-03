Клэй Томпсон набрал 54 очка против «Хоукс»

Атакующий защитник « » отметился ярким выступлением в матче против «Атланты» (143:141, ОТ).

Томпсон набрал 54 очка, что является вторым результатом в его карьере. Он реализовал 21 из 39 бросков с игры, включая 10 из 21 трехочковых, а также 2 из 2 штрафных. Кроме того, 32-летний баскетболист совершил 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот за 46 минут на площадке.

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