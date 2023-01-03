Клэй Томпсон набрал 54 очка против «Хоукс»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА видео Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отметился ярким выступлением в матче против «Атланты» (143:141, ОТ).

Томпсон набрал 54 очка, что является вторым результатом в его карьере. Он реализовал 21 из 39 бросков с игры, включая 10 из 21 трехочковых, а также 2 из 2 штрафных. Кроме того, 32-летний баскетболист совершил 8 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот за 46 минут на площадке.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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8 комментариев

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Misha_Sapunov
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Ответ Birdman NBA
Наверное поэтому они 16 в защитном рейтинге. И кто кстати эти игроки?
Грин, Виггинс, Луни, Дивиченцо топ защи. Карри и Томпсон просто хорошие. Куминга становится отличным защем. Жером хороший.
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shooter77
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Birdman NBA
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Ответ Олег Сорокин
В гсв таких игроков больше чем в любой другой каманде нба, с гсв только бакс могут поспорить с этим
Наверное поэтому они 16 в защитном рейтинге. И кто кстати эти игроки?
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Vagant
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Донован: 71 pts, 8 reb, 11 ast
Клей: 54 pts, 7 reb, 3 ast
ДеРозан: 44 pts, 4 ast, 4 stl
Леброн 43 pts, 11 reb, 6 ast
Эмбиид: 42 pts, 11 reb, 5 ast
Лука: 39 pts, 12 reb, 8 ast

Безумная ночь.
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Олег Сорокин
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Ответ Слава Каплунов
С обороной нужно что-то делать, нужны игроки которые хорошо играют на своей половине…
В гсв таких игроков больше чем в любой другой каманде нба, с гсв только бакс могут поспорить с этим
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Грустный Тролль
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Клэй передает большой привет тем, кто списал его окончательно
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StillInTheGame
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топчик!
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Слава Каплунов
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С обороной нужно что-то делать, нужны игроки которые хорошо играют на своей половине…
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