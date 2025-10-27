Егор Дёмин пропустит матч против «Хьюстона». Игрок «Нетс» проходит реабилитацию после травмы
Защитник «Бруклина» не примет участия в сегодняшнем матче.
Как сообщает New York Post со ссылкой на тренерский штаб «Нетс», решение связано с контролем восстановления игрока после разрыва подошвенной фасции и тем, что игра с «Хьюстоном» проходит во второй день бэк-ту-бэка.
До этого главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес отметил, что штаб будет осторожно распределять игровое время и нагрузки Дёмина после перенесенной травмы, чтобы избежать рецидива и обеспечить постепенное возвращение к игре без ограничений по минутам.
Следующий матч «Нетс» проведут против «Атланты».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости