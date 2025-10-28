0

Трэй Янг: «Обо мне существует масса заблуждений. Думаю, многое изменится уже в этом сезоне»

Лидер «Атланты» верит, что победы команды помогут изменить сложившиеся нарративы.

Трэй Янг вступает в последний гарантированный год своего пятилетнего контракта на 215 миллионов долларов, не достигнув договоренности о продлении контракта до старта сезона.

«Думаю, все будет отлично. Я не переживаю по этому поводу. Хоть мне и хотелось бы остаться в «Хокс», но не все зависит от меня. Я могу контролировать только настоящее. И знаю, что когда мы побеждаем – выигрывают все. Я понимаю, что может дать победа.

Если что-то пойдет не так – травма, здоровье или другие вещи, которые вне моего контроля – значит, так задумано свыше. Моя задача – чтобы мои парни, включая Куина (Снайдера), были в порядке и добивались успеха.

Обо мне существует масса заблуждений. Со временем все поменяется – я в это искренне верю. И думаю, многое изменится уже в этом сезоне», – заявил 27-летний разыгрывающий.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
