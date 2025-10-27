«Хьюстон» подаст заявку на исключение для травмированного игрока из-за потери Ванвлита

«Рокетс» намерены получить исключения для травмированного игрока.

Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Келли Айко. «Хьюстон» намерен подать заявку в НБА на получение исключения для травмированного игрока после того, как 31-летний разыгрывающий выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Согласно коллективному договору НБА, размер исключения составит сумму, равную 50% зарплаты Ванвлита в размере 25 миллионов долларов – примерно 12,5 миллиона. Это позволит «Рокетс» подписать или приобрести игрока с зарплатой, не превышающей эту сумму.

Однако клуб всего на 1,25 миллиона ниже жесткого потолка, что сильно ограничивает его финансовую гибкость. Без дополнительного обмена для расчистки платежки «Хьюстон » не сможет в полной мере воспользоваться этим исключением.