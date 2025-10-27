1

«Хьюстон» подаст заявку на исключение для травмированного игрока из-за потери Ванвлита

«Рокетс» намерены получить исключения для травмированного игрока.

Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Келли Айко. «Хьюстон» намерен подать заявку в НБА на получение исключения для травмированного игрока после того, как 31-летний разыгрывающий выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Согласно коллективному договору НБА, размер исключения составит сумму, равную 50% зарплаты Ванвлита в размере 25 миллионов долларов – примерно 12,5 миллиона. Это позволит «Рокетс» подписать или приобрести игрока с зарплатой, не превышающей эту сумму.

Однако клуб всего на 1,25 миллиона ниже жесткого потолка, что сильно ограничивает его финансовую гибкость. Без дополнительного обмена для расчистки платежки «Хьюстон» не сможет в полной мере воспользоваться этим исключением.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Келли Айко в соцсети X
logoХьюстон
logoНБА
logoФред Ванвлит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Име Удока: «Рокетс» играют слишком статично, нам нужно набрать темп в действиях без мяча и пик-н-ролле»
25 октября, 15:50
Кевин Дюрэнт о двух поражениях: «Игроки и тренеры в ярости. И мне нравится эта энергия»
25 октября, 06:42
37 очков Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от второго поражения в сезоне
25 октября, 04:28Видео
Главные новости
«Даллас» выведет из обращения номер Марка Агуайра
9 минут назад
Дерек Лайвли и Дэниэл Гэффорд с высокой вероятностью пропустят матч против «Оклахомы» (Марк Стейн)
34 минуты назад
Егор Дёмин пропустит матч против «Хьюстона». Игрок «Нетс» проходит реабилитацию после травмы
сегодня, 18:49
Майк Браун о поражении от «Хит»: «Сложно побеждать, когда отдаешь столько очков в быстрых отрывах и отправляешь соперника на линию 31 раз»
сегодня, 18:26
Энтони Эдвардс выбыл на две недели
сегодня, 17:29
Энес Кантер Фридом: «Адам Сильвер буквально продает НБА самой большой диктатуре в мире»
сегодня, 17:13
НБА. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Хьюстон» примет «Бруклин» и другие матчи
сегодня, 16:30
Виктор Хряпа назначен заместителем руководителя Департамента национальных и резервных сборных команд
сегодня, 16:18
Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
сегодня, 16:03
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Парень из маленького городка в Арканзасе, которого никто не выбрал на драфте, набирает 50 очков. Такие моменты – особенные»
сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
сегодня, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
сегодня, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
сегодня, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
сегодня, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
сегодня, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
сегодня, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:45Фото
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
сегодня, 11:42Видео
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live