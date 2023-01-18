Дрю Холидэй набрал 37 очков в победной игре с «Рэпторс», на счету Фреда Ванвлита 39 очков
«Бакс» во вторник победили на домашней площадке «Рэпторс» со счетом 130:122.
Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй набрал рекордные для себя в сезоне 37 очков (16 из 26 с игры), а также 6 подборов и 7 передач.
В предыдущей встрече на счету Дрю было 35 очков. Он повторил личный карьерный рекорд по количеству очков на отрезке из двух матчей (72).
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит записал на свой счет 39 очков (15 из 28 с игры), 9 подборов и 7 передач.
«Бакс» улучшили турнирный показатель до 29-16, у «Рэпторс» теперь результат 20-25.
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