«Бакс» во вторник победили на домашней площадке «Рэпторс» со счетом 130:122.

Разыгрывающий « » набрал рекордные для себя в сезоне 37 очков (16 из 26 с игры), а также 6 подборов и 7 передач.

В предыдущей встрече на счету Дрю было 35 очков. Он повторил личный карьерный рекорд по количеству очков на отрезке из двух матчей (72).

Разыгрывающий « » записал на свой счет 39 очков (15 из 28 с игры), 9 подборов и 7 передач.

«Бакс» улучшили турнирный показатель до 29-16, у «Рэпторс» теперь результат 20-25.

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