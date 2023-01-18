Джо Байден преклонил колено для фото с «Уорриорз» в Белом доме

Игроки, тренеры и функционеры «Голден Стэйт» в статусе действующих чемпионов НБА в статусе действующих чемпионов НБА посетили Белый дом.

«Уорриорз» встретились с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Первые лица государства сделали совместную фотографию с командой.

Байден расположился на переднем плане и преклонил колено, тем самым вызвав рассмешив присутствующих на церемонии гостей.

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