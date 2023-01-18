Джо Байден преклонил колено для фото с «Уорриорз» в Белом доме

Теги Голден Стэйт НБА фото Джо Байден Баскетбол

Игроки, тренеры и функционеры «Голден Стэйт» в статусе действующих чемпионов НБА в статусе действующих чемпионов НБА посетили Белый дом.

«Уорриорз» встретились с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Первые лица государства сделали совместную фотографию с командой.

Байден расположился на переднем плане и преклонил колено, тем самым вызвав рассмешив присутствующих на церемонии гостей.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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10 комментариев

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Пылесос
Ответ Eltex Kirin
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100%.
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Mikas7
Ответ Eltex Kirin
Трампа верните
Сразу после Ельцина
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Денис Феношин
У деда деменция, а они смеются. Его в соответствующее учреждение сдать пора.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Если у него в гараже хранятся государственные документы кто на колени уже обращает внимание
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Novgorodych
Мда, а когда-то над Бушем-младшим смеялись. Этот пациент со своим сыном просто размывают грани кринжа..
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Romano1985
Ельцин с ним бы нашли общий язык что пудов !
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El Fenomeno 9️⃣
Байден закосплеил ВВП с новогоднего обращения с обрезными головами выше стоящих. Как раз на коленях 1,5 метра будет😂👍
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Osik92
Идиот )))человеку 80 лет.. Прогрессирующая деменция Альцгеймер и много чего еще и это презик США позор.. Почему леваки не смеются над ним... Зато над Трампом смеялись.. Это же недоразумение ходячее.. А брон с карри заткнулись
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Eltex Kirin
Трампа верните
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АРХАТ
Карри: "Дед, может лучше не надо с твоим артрозом, мы тебе заочно верим"
0
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