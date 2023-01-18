Новичок «Хьюстона» Джабари Смит в матче с « » (132:140) привел интересный факт из его биографии.

«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче . Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в лиге. За карьеру он сыграл против девяти дуэтов отец-сын.

Леброн играл против Кеньона Мартина и его сына Кеньона Мартина-младшего, Гэри Трента и Гэри Трента-младшего, Гэри Пэйтона и II, Рика Брансона и Джейлена Брансона, Гленна Робинсона и Гленна Робинсона-младшего, Эдриана Гриффина и Эдриана Гриффина-младшего, Глена Райса и Глена Райса-младшего, Джабари Смита и -младшего, Самаки Уокера и Джабари Уокера.

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