Леброн Джеймс за карьеру сыграл против девяти дуэтов отец-сын

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Новичок «Хьюстона» Джабари Смит в матче с «Лейкерс» (132:140) привел Леброну Джеймсу интересный факт из его биографии.

«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в лиге. За карьеру он сыграл против девяти дуэтов отец-сын.

Леброн играл против Кеньона Мартина и его сына Кеньона Мартина-младшего, Гэри Трента и Гэри Трента-младшего, Гэри Пэйтона и Гэри Пэйтона II, Рика Брансона и Джейлена Брансона, Гленна Робинсона и Гленна Робинсона-младшего, Эдриана Гриффина и Эдриана Гриффина-младшего, Глена Райса и Глена Райса-младшего, Джабари Смита и Джабари Смита-младшего, Самаки Уокера и Джабари Уокера.

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7 комментариев

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Tim Timson
Ответ Vagant
Наибольшее число сезонов с линейкой 25+/5+ /5+ в истории лиги: 7 у Джордана 9 - у Робертсона 19 (пока) - у Леброна
Надеюсь игры с отцами и их детьми этому в помощь)
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Vagant
Ответ Chris "Birdman" Andersen
В первом сезоне Леброн набирал 25? Вроде 20-5-5 была линейка. Так что скорее всего всего лишь 19 таких сезонов у него 😅
Спасибо. Профиксил.
+1
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+1
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Vagant
Наибольшее число сезонов с линейкой 25+/5+ /5+ в истории лиги: 7 у Джордана 9 - у Робертсона 19 (пока) - у Леброна
В первом сезоне Леброн набирал 25? Вроде 20-5-5 была линейка. Так что скорее всего всего лишь 19 таких сезонов у него 😅
+1
0
+1
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Vagant
Поправьте, таких "дуэтов" пока 8. В предыдущей же новости это обсуждали.
Леброн сыграл 18 ноября 2003 г. против Глена Райса.
А вот против сына это сделать не получилось - в матчах Вашингтона Глен Райс-младший не появился на площадке ни против Майами в 2013-14, ни против Кливленда в 2014-15.
+4
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+4
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Azamat Abdukadyroff
Осталось сыграть против своего
+1
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+1
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anton18578
семь из девяти отцов дали детям свои мена, вот это фантазия у людей
+7
0
+7
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Vagant
Наибольшее число сезонов с линейкой 25+/5+ /5+ в истории лиги:
7 у Джордана
9 - у Робертсона
19 (пока) - у Леброна
+5
0
+5
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