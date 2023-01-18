Леброн Джеймс за карьеру сыграл против девяти дуэтов отец-сын
Новичок «Хьюстона» Джабари Смит в матче с «Лейкерс» (132:140) привел Леброну Джеймсу интересный факт из его биографии.
«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.
38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в лиге. За карьеру он сыграл против девяти дуэтов отец-сын.
Леброн играл против Кеньона Мартина и его сына Кеньона Мартина-младшего, Гэри Трента и Гэри Трента-младшего, Гэри Пэйтона и Гэри Пэйтона II, Рика Брансона и Джейлена Брансона, Гленна Робинсона и Гленна Робинсона-младшего, Эдриана Гриффина и Эдриана Гриффина-младшего, Глена Райса и Глена Райса-младшего, Джабари Смита и Джабари Смита-младшего, Самаки Уокера и Джабари Уокера.
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Леброн сыграл 18 ноября 2003 г. против Глена Райса.
А вот против сына это сделать не получилось - в матчах Вашингтона Глен Райс-младший не появился на площадке ни против Майами в 2013-14, ни против Кливленда в 2014-15.
7 у Джордана
9 - у Робертсона
19 (пока) - у Леброна