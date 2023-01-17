Леброн Джеймс: «Очень устал и легко мог взять выходной, но хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.
В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.
Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.
«Очень устал и легко мог взять выходной, но мне хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений и вернуться на победный путь. Мне не хотелось оставлять команду, хотелось поскорее реваншироваться после игры с «Филадельфией».
Мы победили за счет командного усилия, я просто старался выполнять свои задачи на площадке», – заявил Джеймс.
Понятно, что возраст уже, но хотелось бы видеть Леброна почаще. Поменьше выходных, побольше таких игр, и кто знает, может еще и в плей-ин залетят