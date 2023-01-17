Леброн Джеймс: «Очень устал и легко мог взять выходной, но хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений»

Звездный форвард «Лейкерс» в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.

В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.

Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории , кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.

«Очень устал и легко мог взять выходной, но мне хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений и вернуться на победный путь. Мне не хотелось оставлять команду, хотелось поскорее реваншироваться после игры с «Филадельфией».

Мы победили за счет командного усилия, я просто старался выполнять свои задачи на площадке», – заявил Джеймс.

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