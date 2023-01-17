Леброн Джеймс: «Очень устал и легко мог взять выходной, но хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник обновил личный рекорд результативности в сезоне-22/23.

В победном матче с «Рокетс» (140:132) Джеймс записал на свой счет 48 очков за 36 минут при 16 из 26 с игры.

Джеймс и его команда проводили второй матч за два дня. В воскресенье форвард стал вторым в истории НБА, кто добрался до отметки 38 000 очков за карьеру.

«Очень устал и легко мог взять выходной, но мне хотелось поскорее избавиться от этого вкуса поражений и вернуться на победный путь. Мне не хотелось оставлять команду, хотелось поскорее реваншироваться после игры с «Филадельфией».

Мы победили за счет командного усилия, я просто старался выполнять свои задачи на площадке», – заявил Джеймс.

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Macren
>Очень устал и легко мог взять выходной, но
Понятно, что возраст уже, но хотелось бы видеть Леброна почаще. Поменьше выходных, побольше таких игр, и кто знает, может еще и в плей-ин залетят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Райли Карри
Очень устал и легко мог взять выходной, но рекорд сам себя не побьет
Рекорд можно бить и с результатом 10/30. А тут человек выдает 62% при 16/26.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Кстати, отыграл всего 35 минут. Просто глядя на сегодняшние его цифры, ожидаемо можно было бы подумать о 40+ минутах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Очень устал и легко мог взять выходной, но рекорд сам себя не побьет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Чисто на скилах сегодня)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий