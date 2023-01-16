«Кливленд» хочет приобрести Малика Бизли в результате трехстороннего обмена с участием Джона Коллинза
«Кливленд» рассматривает возможность трехстороннего обмена, в результате которого форвард «Атланты» Джон Коллинз перейдет в «Юту», а защитник «Юты» Малик Бизли – в «Кливленд», сообщает инсайдер Марк Стейн.
Бизли (26 лет, 193 см) в нынешнем сезоне набирает за «Джаз» 13,8 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.
Показатели Коллинза (25 лет, 206 см) в текущем сезоне – 13,1 очка, 7,9 подбора, 1,2 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за встречу. «Хоукс» ищут варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья.
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Кливленду Бизли не так уж и нужен, к слову. Можно продлить очень полезного Леверта. На тройке там дыра, практически - вот где нужно усиление. Разве что в переговорах проблемы (что вряд ли).
Ну и не совсем понятно, чем может Кливленд заинтересовать Эйнджа или Атланту. Да и Коллинз в Юте - это глупо.
Контракты 15 и 23 как бы и не сходятся, нужно
кого то добивать Юте.
Плюс у Джона К. свежий тяжелый контракт.
На... это Джаз?
Маловероятно что Дэнни будет строить команду вокруг Коллинза.....