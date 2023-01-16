«Кливленд» хочет приобрести Малика Бизли в результате трехстороннего обмена с участием Джона Коллинза

« » рассматривает возможность трехстороннего обмена, в результате которого форвард «Атланты» перейдет в «Юту», а защитник «Юты» – в «Кливленд», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Бизли (26 лет, 193 см) в нынешнем сезоне набирает за «Джаз» 13,8 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Показатели Коллинза (25 лет, 206 см) в текущем сезоне – 13,1 очка, 7,9 подбора, 1,2 передачи и 1,4 блок-шота в среднем за встречу. «Хоукс» ищут варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья.

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