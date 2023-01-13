«Атланта» существенно снизила цену на Джона Коллинза

Теги возможные переходы Атланта НБА Джон Коллинз Баскетбол

«Атланта» в результате неудачных переговоров о возможном обмене Джона Коллинза существенно снизила цену, запрашиваемую за тяжелого форварда, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик со ссылкой на руководителей других клубов.

Согласно источникам, в некоторых случаях «Хоукс» просят взамен только качественного игрока, без драфт-пика первого раунда.

«Атланта» ищет варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья. В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,3 очка, 8,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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4 комментария

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banderos
Атланте поможет только условный Халибертон. Трянг - это затянувшаяся пародия на баскетболиста.
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mqh9pzrxgf
Ответ Темный Властелин
Могут ,но зачем это Финиксу
Ну там не любят эйтона, у него большой контракт. Коллинз добротный, но у Атланты есть капела
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Темный Властелин
Ответ Roman Boroveev
Могут добавить пик и на Эйтона? :)
Могут ,но зачем это Финиксу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Могут добавить пик и на Эйтона? :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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