«Атланта» существенно снизила цену на Джона Коллинза

« » в результате неудачных переговоров о возможном обмене существенно снизила цену, запрашиваемую за тяжелого форварда, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик со ссылкой на руководителей других клубов.

Согласно источникам, в некоторых случаях «Хоукс» просят взамен только качественного игрока, без драфт-пика первого раунда.

«Атланта» ищет варианты обмена Коллинза с минувшего межсезонья. В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,3 очка, 8,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много