В НБА надеются, что «Хоукс» снизят цену за Коллинза

Руководитель клуба рассказал порталу Heavy о деталях возможного обмена форварда «Атланты» .

Одним из главных претендентов на Коллинза считается « », который заинтересован в усилении позиции четвертого номера, но не хочет отдавать .

«Нетс» планируют побороться за титул в этом сезоне. Они не собираются отдавать никого из своих лучших парней после недавних побед. Любая команда, которая следит за Коллинзом, надеется, что «Хоукс» просто снизят цену», – заявил анонимный руководитель.

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