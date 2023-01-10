В НБА надеются, что «Хоукс» снизят цену за Коллинза
Руководитель клуба НБА рассказал порталу Heavy о деталях возможного обмена форварда «Атланты» Джона Коллинза.
Одним из главных претендентов на Коллинза считается «Бруклин», который заинтересован в усилении позиции четвертого номера, но не хочет отдавать Бена Симмонса.
«Нетс» планируют побороться за титул в этом сезоне. Они не собираются отдавать никого из своих лучших парней после недавних побед. Любая команда, которая следит за Коллинзом, надеется, что «Хоукс» просто снизят цену», – заявил анонимный руководитель.
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Его перед сезоном неменяемым считали, сейчас конечно лучше дела обстоят, но 110 миллионов за 3 сезона он по-прежнему не стоит. И даже если Хоукс хотят обменять Коллинза, зачем им третий дорогой PG в команде?