В НБА надеются, что «Хоукс» снизят цену за Коллинза

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Руководитель клуба НБА рассказал порталу Heavy о деталях возможного обмена форварда «Атланты» Джона Коллинза.

Одним из главных претендентов на Коллинза считается «Бруклин», который заинтересован в усилении позиции четвертого номера, но не хочет отдавать Бена Симмонса.

«Нетс» планируют побороться за титул в этом сезоне. Они не собираются отдавать никого из своих лучших парней после недавних побед. Любая команда, которая следит за Коллинзом, надеется, что «Хоукс» просто снизят цену», – заявил анонимный руководитель.

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2 комментария

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Денис Храпунов
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Ответ mephist13
Почему вообще Симмонс в новостях о Коллинзе фигурирует? Его перед сезоном неменяемым считали, сейчас конечно лучше дела обстоят, но 110 миллионов за 3 сезона он по-прежнему не стоит. И даже если Хоукс хотят обменять Коллинза, зачем им третий дорогой PG в команде?
Симонс конечно никакой не pg, но это и не важно. Не важно как ценится Симонс на рынке, Бруклин его не отдаст, так как замены ему просто не найти.
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mephist13
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Почему вообще Симмонс в новостях о Коллинзе фигурирует?

Его перед сезоном неменяемым считали, сейчас конечно лучше дела обстоят, но 110 миллионов за 3 сезона он по-прежнему не стоит. И даже если Хоукс хотят обменять Коллинза, зачем им третий дорогой PG в команде?
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